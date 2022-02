Circa il 77% della popolazione che ha completato il ciclo di vaccinazione

(LaPresse) Migliaia di persone in protesta contro i vaccini anti Covid e l’obbligatorietà della mascherina in Nuova Zelanda. I manifestanti sono arrivati a Wellington da tutto il Paese con camion e tir, bloccando le strade vicine al Parlamento neozelandese. La premier Jacinda Ardern ha deciso di non incontrarli. Tra i punti criticati dai manifestanti c’è l’obbligo di vaccinazione per alcune categorie (insegnanti, medici, personale di polizia e militari). La Nuova Zelanda ha registrato solo 53 vittime del Covid su una popolazione di 5 milioni di persone. Con circa il 77% della popolazione che ha completato il ciclo di vaccinazione, Ardern ha promesso che non imporrà il nuovo lockdown.

