Padre, madre, due sorelle e il fratello erano tutti contagiati

In un mese il Covid ha ucciso tutti i cinque componenti di una famiglia no vax di Pietraperzia, un comune della provincia di Enna. Ieri è deceduta nell’ospedale Umberto I di Enna l’ultima figlia della famiglia, una donna di 52 anni. Suo padre ottantenne, la mamma di 78 anni, la sorella maggiore di 55 anni e il fratello più piccolo di 50 anni sono morti a fine dicembre quando la famiglia è stata contagiata. Il padre ottantenne non è riuscito nemmeno ad arrivare in ospedale, mentre altri tre familiari sono morti nei giorni successivi al ricovero in terapia intensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata