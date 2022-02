Tasso di positività dell'11%, calano posti occupati nelle intensive e nei reparti ordinari

Sono 93.157 i nuovi casi Covid accertati nelle ultime 24 ore in Italia e 375 le persone decedute. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero della Salute.

Sono 846.480 i tamponi processati in 24 ore in Italia con un tasso di positività dell’11%. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Salute. Cala ancora il numero delle ospedalizzazioni da Covid in Italia, dove gli attualmente ricoverati sono 18.615 (385 in meno rispetto a ieri) e i pazienti in terapia intensiva 1.411 (29 in meno rispetto a ieri, con 104 nuovi ingressi)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata