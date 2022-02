Così il ministro della Salute intervenendo in un videomessaggio ad un evento organizzato da Aiom

“Nell’ultimo consiglio dei ministri abbiamo voluto dare un segnale chiaro che guarda al futuro e abbiamo deciso, a partire dalla scuola – che è un pezzo fondamentale del nostro Paese – di provare a fare vivere questa stagione diversa che è consentita dall’altissimo tasso di persone vaccinate nel nostro Paese: siamo ormai al 91% di over 12 con prima dose, 88% che hanno avuto due dosi, e quasi 35 milioni con il booster“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato all’evento di Aiom ‘Le sfide globali e il cancro’, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, che si celebra oggi.

