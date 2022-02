Così il Pontefice in occasione della II Giornata Internazionale della Fratellanza Umana

(LaPresse) “Viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Oggi è il tempo opportuno per camminare insieme. Non lasciare per domani o per un futuro che non sappiamo se ci sarà; oggi è il tempo opportuno per camminare insieme: credenti e tutte le persone di buona volontà, insieme”. Così Papa Francesco in un videomessaggio inviato in occasione della II Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. “È un giorno propizio per darsi la mano, per celebrare la nostra unità nella diversità – unità non uniformità, unità nella diversità -, per dire alle comunità e alle società in cui viviamo che è giunto il tempo della fratellanza. Tutti insieme, perché è fondamentale essere solidali l’uno con l’altro”, prosegue il Santo Padre.

