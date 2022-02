Secondo il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità in calo Rt e incidenza. Marche verso zona gialla

Secondo il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si osserva una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale pari a 1.362 casi ogni 100mila abitanti (nella settimana tra il 28 gennaio e il 3 febbraio) contro i 1.823 ogni 100mila abitanti (nella settimana tra il 21 gennaio e il 2 7 gennaio). Nel periodo dal 12 al 25 gennaio 2022, inoltre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 – 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica.

Cala anche il tasso di occupazione in terapia intensiva al 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) contro il 16,7% (rilevazione giornaliera al 27 gennaio), mentre l’occupazione delle aree mediche e dei reparti ordinari è al 29,5% vs il 30,4%.

Le Regioni classificate a rischio ‘alto’ sono tre; tre risultano classificate a rischio ‘moderato’. Le restanti 15 Regioni sono a rischio ‘basso’.

Le Marche vanno verso il passaggio di colore, da zona gialla ad arancione. Da lunedì il possibile cambio. È quanto emerge dalla bozza dell’ultimo monitoraggio Iss. Il dato dell’occupazione delle terapie intensive è al 26,3% – numero record ad oggi in Italia – e il 33,1% quello dell’area medica. Per passare in arancione, occorre superare, infatti, contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nelle aree mediche e un’incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti. Intanto, nella giornata di oggi, nelle Marche si registrano 4.030 nuovi positivi al Covid. Di questi, 609 sono sintomatici. Il totale di tamponi effettuati è di 13.098, di cui 10.604 nel percorso diagnostico. Scende il tasso di positività, pari al 38% (ieri 40,6%) ed anche quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta a 2.071,33 (ieri 2.128,60). Sono i dati forniti dal servizio sanitario della regione Marche.

