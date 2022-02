Tasso di positività al 12,3%. Continua il calo dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive

Sono 112.691 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia con 915.337 tamponi per un tasso di positività al 12,3%. Lo evidenzia il nuovo bollettino del ministero della Salute. Ancora alto il numero dei decessi, 414, per un totale da inizio pandemia che raggiunge quota 147.734. Ancora in calo i numeri degli ospedali. Le terapie intensive registrano un -67 con 94 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari invece scendono di 226 unità.

Le persone attualmente positive in Italia calano di quasi 80 mila unità in 24 ore a quota 2.328.230.

