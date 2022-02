Il tasso di positività al 12,3%. In calo ricoveri ordinari e terapie intensive

Sono 118.994 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 964.521 tamponi con tasso di positività al 12,3%. Lo si legge sull’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 395 per un totale da inizio pandemia che si aggiorna a quota 147.320. Continua il calo dei numeri degli ospedali: le terapie intensive fanno segnare un -25 in 24 ore con 104 nuovi ingressi giornalieri mentre i ricoveri ordinari sono in calo di 323 unità. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 2.407.626.

