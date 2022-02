La Rinascente di Roma: "Non facciamo controlli a campione, verifichiamo il certificato di tutti i clienti"

Scatta da oggi l’obbligo di green pass per accedere anche alla maggior parte degli esercizi commerciali, con eccezione di alimentari, sanitari e pochi altri.

“Abbiamo deciso di non fare controlli a campione, ma di verificare il Green pass a ogni singolo cliente che entra alla Rinascente. Non ci sono state né criticità né forzature, ormai le persone sono abituate”. Così a LaPresse la Rinascente di Roma in merito all’introduzione, da oggi, dell’obbligo a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali di esibire il certificato verde base. “Per il check basta un minuto. Finora tutto si è svolto regolarmente e senza file, ma eventualmente – magari nel weekend quando il flusso di clienti aumenta – siamo organizzati con personale di supporto per evitare code e disagi”.

