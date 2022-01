Inizia anche la stretta per tutti gli over 50 che dovranno essere in regola con le vaccinazioni per non incorrere nelle sanzioni previste

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi per decidere se prorogare le misure anti-Covid attuate prima di Natale, in scadenza questa sera. Tra queste la chiusura delle discoteche e l’obbligo delle mascherine all’aperto. Sul tavolo anche la richiesta delle regioni di eliminare il sistema dei colori. E da domani cambiano le regole per il Green pass che sarà obbligatorio per entrare in quasi tutti i negozi e attività non essenziali. Inizia anche la stretta per tutti gli over 50 che dovranno essere in regola con le vaccinazioni per non incorrere nelle sanzioni previste.

Ieri intanto 104 mila e 65 i nuovi casi di Covid in Italia, oltre 30 mila in meno rispetto a sabato.

Bassetti: “Basta mascherine e Green pass, la gente è stanca”

“La gente è stanca: non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola. Agli italiani andrebbe eretto un monumento: il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere. Hanno e abbiamo rispettato tutte le regole, ma nonostante questo resistono restrizioni insensate”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti in un’intervista a ‘Libero’. “Quanto al green pass a inizio primavera va messo un punto. Col 95-96% di popolazione coperta dall’infezione grave va tolto”.

