Foto dall'archivio

La piccola era arrivata dall'ospedale di Catanzaro già in condizioni disperate

“È deceduta purtroppo nella tarda serata di ieri all’ospedale pediatrico Bambino Gesù la bimba di 2 anni positiva Covid giunta nel pomeriggio con volo militare dall’ospedale di Catanzaro. La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza”. Lo comunicano in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

