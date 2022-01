E' in calo in 11 Regioni italiane, secondo il monitoraggio

Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenas, l’occupazione delle terapie intensive scende di un punto percentuale in Italia e si assesta in media al 16%. E’ in calo in 11 Regioni: Abuzzo (-2%, al 20% di occupazione), Basilicata (-2%, al 6%), Campania (-1%, all’11%), Emilia Romagna (-1%, al 16%), Liguria (-1%, al 17%), Bolzano (-1%, all’11%), Trento (-1%, al 27%), Piemonte (-2%, al 19%), Puglia (-1%, al 12%), Toscana (-1%, al 19%) e Veneto (-1%, al 16%). Sale leggermente invece in Calabria (+1, al 16%), Friuli Venezia Giulia (+2%, al 24%), Marche (+2, al 24%), Valle d’Aosta (+3%, al 21%) e Umbria (+2%, al 9%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata