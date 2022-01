É quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionale su rilevazione dei dati al 25 gennaio

Sale l’occupazione delle terapie intensive Covid in Italia che vede un aumento di un punto percentuale per un dato complessiso del 18%. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. In dettaglio, il dato è in salita in Abruzzo (21%, +1%), Calabria (17%, +1%), Campania (13%, +1%), Friuli Venezia Giulia (24%, +2%), Lazio (22%, +1%), Marche (23%, +2%). In calo in Trentino (26%, -1%), Piemonte (23%, -1%), Umbria (8%, -1%), Valle d’Aosta (19%, -2%).

Salgono i ricoveri Covid anche in area medica in tutta Italia con un aumento di un punto percentuale e un dato complessivo del 31% ma con la Liguria che supera la soglia del 40% registrando un 42% e un aumento del +2%. É quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionale su rilevazione dei dati al 25 gennaio. Il dato più alto è ancora quello della Valle d’Aosta con il 53% ma in calo di 4 punti percentuali. In discesa anche i ricoveri in Abruzzo (31%, -1%), Basilicata (24, -1%), Calabria (39%, -1%).

Balzo dei ricoveri in Molise a +7% (18% in totale): ospedalizzazioni in aumento anche in Friuli Venezia Giulia (37%, +1%), Sardegna (21%, +3%) e Veneto (26%, +2%).

