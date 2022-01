Non sarebbe invece in discussione l'ipotesi di una eliminazione totale della scadenza

Tra le ipotesi sul tavolo del Governo c’è la proroga della durata del Green pass per chi ha fatto la terza dose di vaccino anti-Covid. Lo apprende LaPresse da fonti vicine al ministero della Salute. Prima di una decisione in tal senso, però, bisognerà attendere il parere scientifico di Ema e Aifa in merito alla effettiva durata della protezione data dal richiamo e l’eventuale insorgenza di una nuova variante.

Non sarebbe invece in discussione l’ipotesi di una eliminazione totale della scadenza

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata