Il paziente non soffriva di altre patologie importanti

Questa mattina alle 5.55 è deceduto per Covid un bambino di 10 anni che era in cura nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il paziente era stato trasferito nella tarda mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì in condizioni già molto gravi. Il bimbo non soffriva di altre patologie importanti. É arrivato in ospedale a Torino con ipotermia, rabdomiolisi, forti dolori muscolari alle gambe e sospetta miocardite innescati dal virus. Fin da subito il piccolo aveva ricevuto cure specifiche contro il Covid fino ad arrivare alla dialisi. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Il bambino, per recenti problemi di salute, non era stato vaccinato mentre i suoi familiari lo sono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata