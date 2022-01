Oltre 500 i contagiati nella prigione partenopea

(LaPresse) I disoccupati del Movimento 7 novembre hanno consegnato centinaia di mascherine FFP2 ai detenuti del carcere di Poggioreale per sostenerli nella difficile situazione di emergenza contagi che stanno vivendo. “Solo a Napoli contiamo oltre 500 detenuti contagiati dal virus. Un’emergenza ignorata dalle istituzioni che peggiora di ora in ora. Le loro famiglie sono preoccupate soprattutto a causa del sovraffollamento come qui a Poggioreale dove si registrano più di 2200 detenuti in una struttura che ne potrebbe contenere al massimo 1600”. Questa la denuncia di Eddy Sorge del Movimento disoccupati 7 novembre e del Garante dei detenuti di Napoli Pietro Ioia.

