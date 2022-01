Il commissario straordinario soddisfatto dell'andamento delle vaccinazioni: "La campagna avanza secondo i ritmi prefissati"

“Sembra che siamo arrivati al plateau della variante Omicron, quindi si sta andando in discesa. Speriamo che questo sia il trend consolidato: negli ultimi due giorni, anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore a quello delle dimissioni. Questo fa ben sperare”. Così il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo a margine della vista al centro vaccinale del Portello, precisando che “questo è legato al buon andamento delle vaccinazioni”. “La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati: in questo momento abbiamo superato l’87,2% di persone totalmente vaccinate, siamo a 30 milioni e 300mila booster o richiami su una possibile plata di 39 e mezzo. Questo ha fatto sì che ci sia stata una buona barriera sulla variante Omicron”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata