Secondo il quotidiano spagnolo El Paìs l’Ue si avvia a modificare le regole di viaggio tra i diversi Paesi, non basandosi più sulla mappa dei contagi. “Il Consiglio dell’Ue dovrebbe approvare martedì la rimozione della mappa dei contagi come guida per l’istituzione di limitazioni agli spostamenti tra Paesi”, scrive il quotidiano, sottolineando che il cambiamento mira a facilitare la mobilità tra gli Stati. L’imposizione di misure come un test Covid-19 negativo o la quarantena, non dipenderà più dalla provenienza geografica del viaggiatore, ma dallo stato del suo certificato Covid. La mappa dell’incidenza cumulativa su 14 giorni, preparata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) e che finora ha determinato le possibilità di movimento in ciascuna regione, continuerà ad essere aggiornata settimanalmente, ma diventerà meramente informativa.

