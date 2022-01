Secondo la polizia, al corteo nella capitale belga hanno preso parte circa 50.000 persone

(LaPresse) Scontri a Bruxelles alla manifestazione contro la vaccinazione e le misure restrittive per il Covid-19. La polizia ha sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti per disperdere la folla. La marcia ha fatto seguito alle manifestazioni che ieri si sono tenute in altre capitali europee e che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Secondo la polizia, al corteo nella capitale belga hanno preso parte circa 50.000 persone.

