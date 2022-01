Il monitoraggio settimanale: 7 regioni a rischio alto

L’Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale sul Covid-19 fa sapere che l’indice Rt di trasmissibilità è in calo all’1,31 % rispetto all’1,56% dei 7 giorni. L’incidenza è pari a 2.011 ogni 100mila abitanti rispetto a 1.988 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana, un dato sostanzialmente stabile, così come quello riferito al tasso di occupazione delle terapie intensive, che si attesta al 17,3%, rispetto al 17,5% della precedente rilevazione. Il tasso di occupazione di posti letto in area medica occupati da pazienti positivi è ivece in aumento al 31,6% rispetto al 27,1%.

Sono sette le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto. Di queste tre a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati. Undici Regioni/PPAA risultano classificate a rischio Moderato.

