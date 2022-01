La manifestazione organizzata in piazza Plebiscito

(LaPresse) ‘La salute non è un privilegio’, è la protesta in piazza del Plebiscito a Napoli, di attivisti, centri sociali, precari e studenti contro gli errori emersi in Campania nella gestione della pandemia a danno dei cittadini. ” Diciamo no alla borsa nera dei tamponi, chiediamo che i dispositivi di sicurezza siano gratuiti per le famiglie campane in difficoltà, una regione dove è negato il diritto alla salute”, dicono gli attivisti.

