Il tasso di positività al 16%. Salgono lievemente le terapie intensive

Sono 179.106 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 1.117.533 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 16%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Ancora alto il numero delle vittime, 373, per un totale da inizio pandemia che si avvicina a quota 143 mila.

In lieve crescita ancora le terapie intensive che raggiungono in totale le 1.707 unità, +9 in 24 ore. In calo invece i ricoveri ordinari che nelle ultime 24 ore fanno segnare un -174. Le persone attualmente positive in Italia sono 2.674.511.

