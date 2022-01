Le voci dei lavoratori del settore favorevoli alla nuova misura

(LaPresse) Scatta da oggi l’obbligo di Green pass per entrare dai parrucchieri, barbieri e centri estetici. Sono favorevoli all’introduzione della nuova misura gli esercenti napoletani ” Aspettavamo da tempo di poter lavorare in sicurezza, sia per la salute dei clienti che per le nostre famiglie”.

