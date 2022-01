In Piemonte, Abruzzo, Alto Adige e Trentino aumentano però le intensive

Ricoveri in terapia intensiva stabili al 18% in Italia e in calo in 6 regioni. È il dato che emerge dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali Agenas in base alla rilevazione sui dati del 18 gennaio. In dettaglio, il dato è in calo in Calabria (17%, -1%), Campania (12%, -1%), Marche (23%, -2%), Sardegna (13%, -1%), Toscana (23%, -1%), Umbria (13%, -1%). Dato invece in aumento in Abruzzo (20%, +1%), Alto Adige (18%, +2%), Trentino (24%, +1%), Piemonte (24%, +1%).

I dati Agenas sui ricoveri

Ricoveri Covid invece in salita nei reparti ordinari di un punto percentale, aumento che porta il dato alla soglia del 30% ma con un picco del 57% per la Valle d’Aosta che vede un aumento di 5 punti percentuali. Crescita dei ricoveri in area medica anche in Calabria a +1% per una percentuale che sale al 43%: balzo anche in Friuli Venezia Giulia che vede un aumento del 3% per un totale del 34%. Il dato è in salita anche nel Lazio (29%, +1%), Marche (29%, +1%), Alto Adige (20%, +1%), Trentino (29%, +3%), Puglia (23%, +1%). Calano invece in Molise (13%, -1%) e Umbria (31%, -2%).

