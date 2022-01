Diversi i nodi organizzativi da sciogliere per l'elezione del successore di Mattarella

Il centrodestra insiste e per il gran galà del Colle vuole che anche ai positivi al Covid sia data l’opportunità di votare per il nuovo presidente della Repubblica. Si tratta di contagiati asintomatici e parlamentari, quindi con il domicilio a Roma nella sede del Parlamento. Lega, FdI e FI invocano, dunque, la circolare del ministero della Salute che permette ai positivi senza sintomi di potersi spostare e riportano la questione all’attenzione del presidente della Camera, Roberto Fico. Già domenica il titolare di Montecitorio aveva rimandato al mittente l’eventualità, sbarrando ogni strada ad eventuali deroghe. “In questo momento a norma di legge i positivi al covid non possono recarsi in Aula a votare”, aveva scandito intervistato da Lucia Annunziata, ma la proposta del centrodestra è ben diversa. Secondo fonti della coalizione quello che i capigruppo porranno sul tavolo è portare i grandi elettori nella capitale e far votare per il successore di Sergio Mattarella o fruttando il voto a domicilio o riunendo tutti in un Covid Hospital, esattamente come avviene per le comuni elezioni per i cittadini rendendo il luogo un seggio ospedaliero. Più difficile invece la raccolta del voto casa per casa.

A sette giorni dalla convocazione del Parlamento in seduta comune, il rebus rischia di complicarsi, anche perché ci si interroga su chi, tra Parlamento e governo, dovrebbe farsi carico di rispondere all’interrogativo. Fonti ministeriali si smarcano spiegando che per consentire ai grandi elettori, che sono positivi al Covid o in quarantena, di partecipare alle votazioni del presidente della Repubblica “è necessario un protocollo di sicurezza” come, ad esempio, quello che è stato stilato per gli stadi, e, “al momento dalla Camera non è arrivata nessuna richiesta sulle misure anti Covid inerenti l’elezione in sicurezza” del nuovo inquilino del Colle. E in merito alla circolare del 13 gennaio, che regola gli spostamenti delle persone contagiate e in quarantena “non c’entra nulla” con il voto presidenziale, ma è stata pensata per chi, con tampone positivo in un luogo diverso da dove vive, vuole far rientro nella sua residenza o domicilio. Il tema viene affrontato nella conferenza dei capigruppo che stabilisce i tempi della fiducia sul decreto super green pass. L’idea è quella che si apra una istruttoria, con un interlocuzione, viene spiegato, tra governo e parlamento.

Ad ora i grandi elettori che potranno votare per il Colle dovranno essere forniti di green pass base, quindi o vaccinati o guariti o con tampone negativo, per accedere a Montecitorio. E stando ai conteggi di ieri i positivi o in quarantena sono poco meno di 40.

