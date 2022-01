Diverse centinaia di persone in strada e scontri con la polizia a Rostock

(LaPresse) Diverse centinaia di manifestanti si sono ritrovati nella città tedesca di Rostock, nel nord della Germania, per protestare contro le restrizioni imposte contro la pandemia. La polizia della città è intervenuta perché in tanti non utilizzavano dispositivi di protezione. I manifestanti hanno tirato petardi e si sono scontrati con le forze dell’ordine: una dozzina sono stati presi in custodia temporaneamente. Manifestazioni simili si sono svolte in altre zone della Germania, la maggior parte delle quali pacificamente.

