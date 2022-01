Il ministero della Salute si aspetta di vaccinare 560mila bambini entro il 9 febbraio

(LaPresse) Al via a Rio de Janeiro la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 per i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Le somministrazioni hanno preso il via durante un evento simbolico organizzato al “Museo del domani”. Secondo i funzionari sanitari dovrebbero essere circa 560.000 i bambini vaccinati fino al 9 febbraio. Daniel Soranz, segretario alla Salute di Rio de Janeiro, ha sottolineato che i genitori chiedono e aspettano già da molto tempo la vaccinazione per i loro figli. Ai bambini vaccinati è stato rilasciato un “Certificato di coraggio”. Le vaccinazioni sono state programmate per età a partire dai bimbi e dalle bimbe di undici anni, assieme a loro sono stati vaccinati tutti quelli affetti da patologie, nei prossimi giorni si proseguirà invece con le somministrazioni alle altre fasce d’età fino a concludere con i bambini di cinque anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata