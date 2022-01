Hans Kluge (Oms): L'Italia si sta avvicinando moltissimo al picco"

Le regole per contenere il Covid potrebbero essere alleggerite molto presto in Italia. A dirlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a Domenica In su Rai1. “Il nuovo virus non è semplice influenza, ma le regole verranno modificate e alleggerite molto presto. Vediamo come vanno i contagi: c’è una distinzione tra positivo e malato, con la nuova variante si può fare con facilità. I positivi non sono malati, e se le persone sono vaccinate il virus può essere più leggero”, ha spiegato Sileri aggiungendo: “Dovremo convivere con il virus che sarà la variante dominante del covid, non so se sarà la omicron, contro cui dovremo vaccinarci. Ogni quanto ce lo dirà la scienza”.

Poi commentando l’ipotesi che una dose di vaccino ogni 4 messi possa “paralizzare il sistema immunitario”, Sileri spiega che si tratta di “infodemia”: “al momento nessuno può sapere ogni quanto dovremo vaccinarci”.

Kluge (Oms): “L’Italia si sta avvicinando moltissimo al picco”

L’Italia “si sta avvicinando moltissimo al picco di Omicron”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a Mezz’ora in Più su Rai3. La strada “seguita dall’Italia è quella giusta – ha continuato Kluge – vaccinazione con terza dose, mascherine, monitoraggio e accesso a farmaci antivirali”.

Poi sulla situazione degli ospedali in Europa: “Visto il numero delle persone ancora non vaccinate prevediamo che tra gennaio e maggio 40 paesi su 53 subiranno un elevato stress” sul sistema sanitario “per ricoveri e terapie intensive”.

