I residenti: "Sentiamo il bisogno di ripartire"

La notte bianca dei vaccini ha animato le strade del Rione Sanità a Napoli. In tanti hanno risposto all’appello lanciato dalla farmacia Mele e dalla Rete commercianti San Gennaro che hanno allestito un centro vaccinale in piazzetta San Severo aperto dalle 20 fino alle 8 del mattino seguente. Per ospitare comodamente tutti partecipanti don Antonio Loffredo, parroco del quartiere, ha lasciato aperte le porte della Basilica di San Severo per dare riparo dal freddo a chi attendeva il proprio turno. “Abbiamo bisogno di tornare alla normalità – hanno dichiarato le persone appena vaccinate – e finalmente in tanti stanno comprendendo la gravità della situazione e la necessità di favorire l’accesso ai vaccini in modo capillare”.

