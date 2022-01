L'iniziativa di un gruppo di titolari di locali dell'isola delle Baleari: "Ma non siamo contro i vaccini"

(LaPresse) – A Palma di Maiorca, capitale delle Baleari, in Spagna, un gruppo di titolari di bar ha dato vita a chioschi sulla spiaggia aperti anche a clienti senza certificato vaccinale. Nella Regione delle isole Baleari per accedere nei locali pubblici è necessario un pass che certifichi il doppio vaccino o la guarigione dal Covid, che gli imprenditori del settore ritengono discriminatorio. “Ma non siamo contro i vaccini”, precisano alcuni fautori dell’iniziativa.

