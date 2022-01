Tasso di positività al 14,8%,, 1.217.830 i tamponi processati

Sono 180.426 i nuovi casi di covid in Italia e 308 morti secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. I tamponi processati nelle utlime 24 ore sono stati 1.217.830, tra antigenici e molecolari mentre il tasso di positività è del 14,8% in calo rispetto al 16,4% di ieri giorno in cui però sono stati processati circa 85mila tamponi in meno. In lieve diminuzione anche le terapie intensive, scese di due unità nel saldo tra ingressi e uscite mentre i ricoveri ordinari nei reparti covid sono saliti di 351 unità.

