In lieve calo le terapie intensive. Il tasso di positività al 15,6%

Sono 184.615 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 1.181.179 tamponi per un tasso di positività che si attesa al 15,6%, in calo rispetto a ieri. Per la prima volta dopo due mesi si segnala un calo di casi a livello settimanale. Ancora alto il numero dei decessi, 313, per un totale da inizio pandemia che supera la soglia delle 140 mila vittime. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. In lieve calo (-1) per il secondo giorno consecutivo il numero delle terapie intensive. Il nuovo totale è 1.668 con 156 ingressi giornalieri. Crescono di 339 unità invece i ricoveri ordinari per un totale aggiornato a quota 17.648.

Le persone attualmente positive in Italia sono in totale 2.323.518

