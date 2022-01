I manifestanti chiedono al governo di intervenire con misure urgenti

(LaPresse) Protesta questa mattina a Roma, in piazza Santi Apostoli di una delegazione di Tni Italia, l’associazione che raggruppa ristoratori, baristi e albergatori che si lamentano per i danni subiti dalle loro imprese a causa delle imitazioni anti Covid. La delegazione ha portato in piazza alcune scatole di cartone contenenti 10mila lettere di licenziamento pronte per essere recapitate ai dipendenti del settore: “L’unico modo per permettere a queste famiglie di accedere agli ammortizzatori sociali”, spiegano i manifestanti che chiedono: “Il Governo ora intervenga, con misure urgenti”.

