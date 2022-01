Sebastiano Petracca: "Ancora fondamentale rispettare le indicazioni su distanziamento, mascherine e igienizzazione"

(LaPresse) “Quando si arriva in terapia intensiva non importa quale variante è, importa curare i danni che ha fatto il virus, Omicron o Delta non cambia nulla arrivati a quel punto”. A dirlo è Sebastiano Petracca, direttore delle terapie intensive dell’Istituto Clinico Casalpalocco a Roma. “Mi auguro che un’associazione tra la vacinazione di massa e, mi auspico, un indebolimento del virus ci porti all’immunità di gregge, sicuramente è ancora necessario e fondamentale rispettare le indicazioni che ripetiamo da quasi due anni, distanziamento sociale, igienizzazione, e soprattutto l’uso delle mascherine”, ha aggiunto il medico.

