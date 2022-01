(LaPresse) A Bollate, in provincia di Milano, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Gaia Servizi Srl e i dirigenti scolastici degli istituti locali, ha dato il via alla distribuzione di 17 mila test salivari rapidi per il ritorno in classe in sicurezza. L’iniziativa riguarda tutti i bambini e ragazzi da 0 a14 anni che frequentano nidi, materne, elementari e medie (sia strutture private che pubbliche). La confezione data agli studenti contiene 5 test di autodiagnosi salivare del Covid che ogni famiglia potrà usare in autonomia per testare l’eventuale presenza del virus nei ragazzi. “Pensiamo in questo modo di dare una mano alle famiglie a fare sorveglianza attiva e a fare educazione sanitaria”, spiega il Sindaco di Bollate Francesco Vassallo.

