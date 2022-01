Aumentano sia i ricoveri ordinari (+577) che le terapie intensive (+32)

Sono 68.052 i nuovi casi di Covid in Italia. Le vittime sono 140, in aumento rispetto a ieri, quando erano 133 i morti. Sono 445.321 i tamponi processati, con un tasso di positività che scnede dunque al 15,3%. I ricoveri aumentano: +32 le terapie intensive, +577 i ricoveri ordinari. Sono i dati del report giornaliero del ministero della Salute.

Aumentano gli attuali positivi in Italia: sono 54.515 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.125.052.

