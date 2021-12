Il governo greco al lavoro per attivare subito le nuove restrizioni come l'utilizzo obbligatorio di maschere ad alta protezione nei supermercati

(LaPresse) Caccia ai tamponi anche in Grecia che sta subendo, come altre parti del mondo, la nuova ondata della pandemia da Covid-19, spinta dalla variante Omicron. Ad Atene lunghe code all’esterno dei centri per i test. Sono oltre 20 mila i casi nelle ultime 24 ore, un dato più che raddoppiato rispetto alla precedente rilevazione. Il governo greco al lavoro per attivare subito le nuove restrizioni come l’utilizzo obbligatorio di maschere ad alta protezione nei supermercati e trasporti pubblici e la chiusura a mezzanotte per luoghi di intrattenimento.

