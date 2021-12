Così il deputato dem parlando con i giornalisti

(LaPresse) “Il Pd è come sempre per rispettare le indicazioni che sarà il Cts, sia per ulteriori possibili restrizioni che riguarda i non vaccinati, sia per le quarantene, sia per le altre forme da prendere in considerazione come lo smart working”. Così Walter Verini, deputato dep, parlando con i giornalisti della pandemia. “Queste cose vanno prese su basi di evidenze scientifiche”, ha concluso.

