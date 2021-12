Il farmacista: "Situazione gestibile ma i tempi di attesa si allungano"

(LaPresse) – 90 tamponi al giorno, metà la mattina e l’altra metà il pomeriggio. Vaccinati ma anche non vaccinati, tanti positivi (uno su quattro) ma anche tanta precauzione. La situazione nella Farmacia Pigneto, storico quartiere popolare di Roma, è sotto controllo ma i ritmi sono incalzanti. “Dopo un anno ormai la situazione riusciamo a gestirla, purtroppo però si allungano i tempi di attesa per le persone che si rivolgono a noi. Sono per lo più giovani perché hanno più necessità di lavoro ma soprattutto hanno più occasioni di vedere altra gente. Ora sotto le feste il ritmo è aumentato anche perché molti riceveranno visite di parenti anziani”. Per il dottor Francesco Armato, titolare della Farmacia, il Natale del 2021 sembra un po’ quello dello scorso anno anche se il clima è diverso: “Arrivano in tanti ma sono più consapevoli e meno preoccupati dello scorso anno e questo grazie anche ai vaccini che hanno contribuito a tranquillizzare le persone”.

