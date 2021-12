Le opinioni di cittadini e turisti raccolte nel centro storico della Capitale

(LaPresse) Mascherine obbligatorie all’aperto a Roma già da giovedì 23 dicembre, come prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Una misura accolta senza troppe polemiche dai cittadini intervistati nel centro storico, anzi la maggioranza la ritiene “giusta” per contenere i casi di Covid in veloce risalita. Proprio oggi, 23 dicembre, dalla cabina di regia del governo sulle nuove misure anti-Covid arriva l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia e di utilizzare le Ffp2 su mezzi pubblici, in cinema e stadi.

