La marcia a Magdeburgo non era autorizzata

(LaPresse) Circa tremila persone hanno protestato in Germania a Magdeburgo contro le nuove misure anti Covid: la manifestazione è finita con duri scontri con la polizia. Secondo le autorità la manifestazione era illegale, poiché non autorizzata. La Germania ha anche vietato i raduni allargati, soprattutto con persone non vaccinate.

