Il leader della Lega ha ribadito anche il suo no ai tamponi obbligatori per i vaccinati

“Io posso solo ringraziare gli italiani per la pazienza che stanno portando. Spero solo che non ci siano ulteriori complicazioni a chi ha fatto già tre vaccini, green pass e super green pass. Se gli metti anche tamponi obbligatori allora qualcuno si potrebbe domandare perché ha fatto tutto questo” L’importante è che non ci siano chiusure Natale e Capodoanno” Così Matteo Salvini arrivando al brindisi organizzato al Palazzo delle Esposizioni a Roma.

