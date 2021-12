Circolare inviata ai governatori

L’Italia si trova “in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del paese”. È quanto scritto nella Circolare del ministero della Salute ‘Rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica’, inviata alle Regioni. Nel documento, “si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da SARS-CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero, garantendo l’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 in relazione alle specifiche necessità assistenziali.”

Nel testo, il Ministero della Salute allerta riguardo “ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale, designata dall’OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite”. È quanto scritto nella circolare del ministero della Salute inviata a Regioni e Comuni dal titolo ‘Rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica’ in cui si sottolinea “l’elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del paesE.

La linea dura contro il Covid della Campania: vietate feste in locali al chiuso

In Campania vengono vietate feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali al chiuso. È quanto prevede un’ordinanza, che sarà pubblicata in giornata, del presidente della regione Vincenzo De Luca. Rimarrà consentito svolgere eventi con posti a sedere preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina. “In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso, che continuano irresponsabilmente, con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili”. Lo ha dichiarato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’ordinanza che sarà pubblicata in giornata.

“Si ricorda inoltre – aggiunge De Luca – che in Campania l’uso delle mascherine anche all’aperto, che viene introdotto in altre regioni, è rimasto obbligatorio per tutto l’anno, anche nei mesi estivi. Si sollecita un controllo, anche con sanzioni. che per ora è rimasto assolutamente inadeguato, da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali”.

