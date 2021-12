Manifestazione nazionale nel centro del capoluogo piemontese

(LaPresse) – I No Green Pass si sono riuniti nella centrale Piazza Castello di Torino per una manifestazione nazionale. Dopo vari interventi dal palco, il corteo è partito allontanandosi dalle vie dello shopping, come prescritto dall’ordinanza del prefetto di Torino Raffaele Ruberto .“Se si metterà l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori”, spiega Marco Liccione, organizzatore della manifestazione, “noi bloccheremo le città”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata