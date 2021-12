Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in un'intervista a SkyTg24: per quel periodo ci saranno "evidenze scientifiche sufficienti per far esprimere gli enti regolatori".

Dopo la vaccinazione dei bambini in fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, si va verso la somministrazione anche dei più piccoli. Ad annunciarlo è il sottosegretario Andrea Costa: la possibilità di somministrare il vaccino anti-covid nella fascia di età 0-5 anni potrebbe diventare una realtà “a marzo-aprile 2022“. Costa ne ha parlato a Sky Tg24 spiegando che per quel periodo ci saranno “evidenze scientifiche sufficienti per far esprimere gli enti regolatori”.

