Restano le restrizioni per i non vaccinati visto l'alto numero dei contagi nel Paese

(LaPresse) La Grecia si sta preparando a vivere il secondo Natale in pandemia con restrizioni in atto per limitare la diffusione del Covid-19 ancora alta nel Paese. La stretta riguarda però praticamente solo i non vaccinati. Gli altri cittadini greci possono frequentare tutti i luoghi anche al chiuso anche se nelle grandi città sono stati pianificati diversi eventi in contemporanea per evitare assembramenti. Ad Atene in tanti si sono recati alla pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto mentre in tantissimi si godono per le strade l’atmosfera natalizia.

