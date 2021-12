Il governatore: "Il vaccino anti-Covid deve essere omologato al vaccino contro polio, difterite e tetano"

(LaPresse) “Stiamo cercando di far comprendere a mamme e papà, che hanno obiettivamente delle preoccupazioni, che il vaccino Covid deve essere omologato, in pratica, al vaccino che già facciamo contro la polio, la difterite, contro il tetano. Questo è il vaccino anti-Covid”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una visita all’Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre di San Giovanni a Teduccio, nel giorno della partenza delle vaccinazioni per la fascia 5-11 anni. “Ieri m i è capitato di ascoltare un pediatra che, in questa scuola, stamattina, ha fatto l’unica dichiarazione che dovremmo fare: che dobbiamo avere paura del contagio Covid, non del vaccino. È quello che ci deve preoccupare”, ha aggiunto De Luca. “Siamo estremamente fiduciosi, un poco alla volta cresce la fiducia, a mano a mano che si afferma il valore della ragione su quello della confusione e dell’irresponsabilità. Siamo nel territorio più giovane d’Italia, abbiamo una popolazione giovanile numerosissima. La fascia di età da cinque a undici anni ci porta a 400mila unità, e quindi dobbiamo fare un lavoro molto attento. Già per il personale scolastico devo dire che siamo all’avanguardia”, ha concluso De Luca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata