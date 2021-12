Il ministro della Salute prima del Cdm che dovrebbe prorogare lo stato d'emergenza al 31 marzo

“Il Covid è ancora una sfida” attuale e da vincere e lo dimostrano i numeri della pandemia “in crescita non solo in diversi Paesi d’Europa ma anche nelle nostre Regioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza questa mattina, sottolineando che nel Consiglio dei ministri verranno prese decisioni sull’emergenza: la proroga dovrebbe essere fino al 31 marzo. Continua a preoccupare la variante Omicron, dopo la notizia del primo morto accertato ieri in Gran Bretagna. Intanto da domani scatta l’obbligo vaccinale per personale scolastico, forze dell’ordine e personale delle Rsa. Aperte le preadesioni per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni ma ci sono differenze tra le regioni. Secondo Speranza sono 450 mila le prime dosi somministrate nelle ultime settimane.

