Il sindaco di Napoli: "La prudenza non è mai troppa, dobbiamo gestire la nuova ondata"

“Proroga stato di emergenza? Credo che la situazione della pandemia sia una situazione da gestire con grande prudenza. Quello che vediamo fuori dall’Italia ci mostra come molti Paesi siano in difficoltà. Pensiamo alla Germania e all’Inghilterra”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine di una iniziativa. “L’Italia, grazie al governo precedente e grazie a questo governo, è riuscita a gestire la pandemia in maniera eccellente, quindi la prudenza non è mai troppa. Dobbiamo evitare che si rianimi la pandemia e riuscire a gestire questa nuova ondata”, ha aggiunto Manfredi. Sulla possibile introduzione di restrizioni in città durante le festività di Natale e Capodanno, il primo cittadino di Napoli ha sottolineato: “Stiamo riflettendo con il prefetto. Teniamo sotto controllo giorno per giorno la situazione. In questa settimana avremo diversi incontri. Anche sul Capodanno ci sarà una valutazione a fine settimana”.

