Il governatore della Liguria: "Non credo sia materia da barricate"

(LaPresse) Il leader di ‘Cambiamo’ Giovanni Toti sullo stato di emergenza afferma: “Vedremo la situazione nei prossimi giorni, credo che qualche settimana di stato di emergenza non cambierà gli equilibri sostanziali delle cose, non credo sia materia da barricate e ci aiuterebbe a risolvere tante situazioni ancora aperte. Se dovessero toglierlo sarebbe un bel segnale ma in caso contrario non credo nessuno si incatenerebbe”, conclude il governatore della Liguria.

